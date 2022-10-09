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غدا.. مجلس أمناء الحوار الوطني يعقد اجتماعيه "التاسع والعاشر"

الأحد، 09 أكتوبر 2022 07:18 م
غدا.. مجلس أمناء الحوار الوطني يعقد اجتماعيه "التاسع والعاشر" ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى
كتب محمود حسين

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أعلن المنسق العام للحوار الوطنى ضياء رشوان أن مجلس أمناء الحوار سيعقد اجتماعه التاسع، غدا الاثنين 10 أكتوبر بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

 

وأضاف "رشوان" أنه من المقرر أيضا أن يعقد مجلس أمناء الحوار الوطنى اجتماعه العاشر فى الساعة 3 عصرا من ذات اليوم مع المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الرئيسية واللجان الفرعية لكافة قضايا الحوار الوطني؛ وذلك استكمالا للقاءات التحضيرية واستعراض خطط العمل وجداول الأعمال المقترحة منهم للبدء الفعلى بالجلسات النقاشية للحوار الوطنى. 

 

وتابع: "وإعمالًا لحق الرأى العام فى المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، فسوف يصدر مجلس الأمناء، فور انتهاء اجتماعيه، بياناً يُرسَل لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، يوضح ما انتهى إليه من قرارات وإجراءات تخص موضوع اجتماعه وفعاليات الحوار الوطنى على وجه العموم".

 


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