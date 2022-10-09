غانا تستضيف مؤتمر القمة العالمي للطلاب لبحث موضوعات "كوب 27" الاثنين

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تستضيف العاصمة الغانية أكرا، في الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر الجاري، مؤتمر القمة العالمي للطلاب للمناخ، والذي سيجمع الطلاب والشباب؛ للمساعدة في صياغة خيارات السياسة التي سيتم تداولها لاحقا في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 27"، المقرر عقده في شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

وذكرت وزارة الخارجية الغانية- في بيان- أنه من المتوقع أن تشارك في الحدث وفود من الدولة المضيفة، إضافة إلى هندوراس والنمسا والسويد والدنمارك والمملكة المتحدة وباكستان ولاتفيا والولايات المتحدة ونيجيريا وأوغندا وكينيا.

وستتضمن القمة التمهيدية- التي تنظم بالتعاون مع اتحاد الطلاب الأفارقة- فصولا دراسية رئيسية، وحلقات نقاش بين الخبراء، وجلسات افتراضية وورش عمل.

وبحسب البيان ستناقش الوفود آثار تغير المناخ على التعليم في جميع أنحاء العالم، فضلا عن الإجراءات السياسية الرئيسية اللازمة لاعتماد مبادرة الاستدامة لحماية التعليم.

وأضاف البيان أن هدف المؤتمر هو التركيز على العمل العالمي بشأن تغير المناخ، من خلال الاستمرار في خفض الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ من أجل إنقاذ الأرواح.

وأشار البيان إلى أن "هذا يتماشى مع خطة غانا متوسطة إلى طويلة الأجل لبناء اقتصاد صناعي مستدام يقوم على مبادئ الابتكار الأخضر".