ضبط 1480 كيلو سكر تمويني مدعم بحوزة تاجر وتحرير 79 محضرًا تموينيًا بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، على ضرورة تكثيف حملات مراقبة الأسواق والمحلات والمخابز والعمل على تقديم منتج جيد وآمن للمواطنين و عدم احتكار السلع و منع التلاعب بالأسعار.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، اليوم الأحد، بالتعاون مع مباحث التموين، بحملةٍ تموينية أسفرت عن تحرير 79محضرًا، منها 17محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار بمحلات تجارية متنوعة النشاط، و 18محضرًا لعدم حمل شهادة صحية، و 6محاضر لعدم استخدام لافتة باللغة العربية+ أكازيون، وعدد محضر واحد سلع مجهولة المصدر، ومحضرين حيازة سلع تموينية بدون وجه حق، و3محاضر عدم الإعلان عن مقرارات تموينية.

وفيما يخص الرقابة على المخابز، تم تحرير 3محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و4 محاضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطن، و12 محضر؛ لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و10 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، ومحضر واحد لعدم وجود سجل بالمخبز.

وأكد وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن ضبط سيارة محملة ب1480 كيلو سكر تمويني مدعم في حيازة أحد التجار بدون وجه حق، كما تم ضبط سيارة محملة ب 300 أسطوانة بوتاجاز بدون فواتير وخارج خط السير، وأيضًا تم ضبط 40 أسطوانة بوتاجاز بسبب الاستيلاء على حصة تموينية بدون وجه حق.

مضيفا، أنَّ الحملات تتم بشكل يومي ومستمر لضبط العمل بالأسواق والمحلات التجارية والمخابز وتقديم منتجات آمنة للمواطنين، بناءً على توجيهات محافظ الإسماعيلية.