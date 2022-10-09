ضبط 14 طن أرز شعير للبيع بدون ترخيص بأسواق دمياط

دمياط - معتز الشربيني

تمكن رجال تموين دمياط برئاسة علي الغزاوي، مدير عام تموين دمياط، من ضبط سيارة بدائرة مركز دمياط تحمل 6.800 طن أرز شعير، كما تم ضبط 5 طن بمخزن بالوسطانى مركز كفر سعد، وكمية 2.5 طن بمخزن أخر بكرم ورزوق مركز فارسكور وتحرر عنها المحاضر الخاصة للإتجار بدون ترخيص بالمخالفه لقرار وزير التموين رقم 139 لسنة 2022 ،وبالعرض على النيابة العامةقررت تسليمها إلى مضرب أرز الزرقا وأيداع ثمنها خزينة المحكمة على ذمة الفصل فى القضايا.

كما تم تحرير عدد46 محضر تمويني متنوع فى الرقابة على الأسواق منها 3 محاضر بيع بازيد عن السعر الرسمى (للأرز الابيض السائب 12 جنيه والمعبأ 15 جنيه)، كما تم توريد كمية 6100 طن للشون والمضارب الحكومية المعتمدة ،وجارى اتخاذ اللازم قانونا ضد الممتنعين عن التوريد.

يأتي ذلك فى إطار الرقابة على توريد الأرز إلى الشون والمضارب الحكومية المعتمدة ومحاربة الإتجار بدون ترخيص وتهريبة إلى مخازن سريه للمضاربه على سعره بالسوق السوداء.