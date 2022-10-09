ضبط أدمن صفحة يبيع أدوية مجهولة المصدر بروض الفرج

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي، في ضبط كمية كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر وبدون مستندات، وهواتف محمولة وأجهزة لوحية مقلدة داخل مخزن بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، قيام (شخصين- مقيمان بدائرة قسم شرطة روض الفرج) بإنشاء صفحة عبر مــوقع التـواصل الإجتماعى "فيـس بـوك" وإستخدامها فى الترويج لبيع أدوية بدون فواتير مجهولة المصدر وغير مسجلة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندي رئيس مباحث المديرية تم إستدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وأرشدا عن مخزن تم إستهدافه وضُبط بداخله (عدد ١٣٥ علبة أدوية "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها"- عدد ٣٨ "هاتف محمول، تابلت" مقلدين- مبلغ مالى- دراجة نارية "ملك أحدهما"- عدد ٢ جهاز حاسب آلى "لاب توب" يستخدمان فى التواصل على صفحات مواقع التواصل الإجتماعى - هاتفى محمول).

وأقرا بقيامهما بالترويج لبيع أدوية وهواتف محمولة "بدون ترخيص" وأضافا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات تجارتهما والدراجة لتسهيل تحركاتهما.