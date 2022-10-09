"صحة أسوان" تنظم قافلة طبية للكشف على 2967 مواطناً بالمجان فى قرى حياة كريمة

أسوان – عبد الله صلاح

نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان، قافلة طبية للكشف المجانى على المواطنين بقرية الإسماعيلية التابعة لمركز كوم أمبو، وقرية وادى عبادى التابعة لمركز إدفو وذلك ضمن المحور الصحى بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

أكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة، أنه تم تنظيم هذه القوافل الطبية على مدار يومين فى كل منطقة وقرية والتى شملت مختلف التخصصات الطبية والعلاجية، مشيرًا إلى أنه تم إجراء الكشف الطبى على 2967 مواطن ومواطنة مجاناً، وتقديم مختلف الخدمات العلاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية ، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وصرف الأدوية المجانية أيضاً، مع عقد ندوات توعية للأهالى تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.

يأتى ذلك ضمن سلسلة الجهود المتواصلة التى تبذلها الجهات المختصة لتنفيذ المحاور التنموية لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة " لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتقديم كافة الخدمات بجودة عالية فى المناطق النائية والمحرومة.