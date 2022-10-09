اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"صائد الدبابات" بنادي سينما أوبرا دمنهور إحياءً لذكرى حرب أكتوبر

الأحد، 09 أكتوبر 2022 12:21 م
"صائد الدبابات" بنادي سينما أوبرا دمنهور إحياءً لذكرى حرب أكتوبر دبابة من حرب أكتوبر
البحيرة - فريق المحافظات

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تعقد دار  أوبرا دمنهور غدًا الاثنين سهرة سينمائية مميزة احتفالا بإنتصار حرب أكتوبر، حيث يعرض فيلم "صائد الدبابات" للمخرج خيري بشارة والذى يتناول قصة البطل "محمد عبد العاطي" أحد أبطال حرب أكتوبر الذي استطاع بمفرده تدمير 23 دبابة للعدو.
 
كما يعرض  فيلم "حكاية من زمن جميل" للمخرج سعيد شيمي والذى يسرد قصة البطل "محمد مهران" إبن بورسعيد الذي قدم بطولة باسلة في مواجهة البريطانين وفقد خلالها عينيه.
 
من جانبها أكدت المهندسة إيمان مكاوي  مدير دار أوبرا دمنهور أن هذه  الأمسية السينمائية تقام  فى إطار التعاون بين دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر والمركز القومى للسينما برئاسة  منار حسنى.
 
 وأضافت أنه سيشارك فى الأمسية السينمائية الناقد الفنى أحمد النبوى واللواء محمد نور الدين أحد أبطال حرب أكتوبر والكاتب الصحفى معتز الشناوى، كاتب مقال "حاجة حلوة" الذى يخلد قصص حياة شهداء الوطن من ابطال الجيش والشرطة ويقدم نماذج ملهمة للأجيال القادمة.
 
 

اوبرا دمنهور

انتصار حرب أكتوبر

نادى السينما

دار الأوبرا

المركز القومى للسينما



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