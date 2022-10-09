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شاهد مزارع الطماطم في المنيا.. والمزارعون: حالة الطقس تؤثر على المحصول

الأحد، 09 أكتوبر 2022 01:00 ص
شاهد مزارع الطماطم في المنيا.. والمزارعون: حالة الطقس تؤثر على المحصول مزارع الطماطم في المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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قدم تليفزيون اليوم السابع بثًا مباشرًا من مزارع الطماطم بمحافظة المنيا، فى عروتها الثانية، وهو أحد المحاصيل الهامة بالمحافظة وتزرع منها مساحات كبيرة خاصة فى منطقة غرب المنيا، إلى جانب زراعات الصوب المنتشرة فى المحافظة.

وقال رشيدى عبد السيد شحاتة أحد مزارعى الطماطم بالمنيا، إن محصول الطماطم الآن فى عروته الثانية ويستمر حتى شهر سبتمبر ويزرع خلفه محصول القمح مباشرة،  أما العروة الأولى تسبقها بحوالى شهرين آخرين ويتم التعامل معها ويكون طرحها أكثر إنتاجية من العروة الثانية.

وأضاف أن محصول الطماطم مثل كل المحاصيل الزراعية التى تتأثر بالتغير المناخى وحالة الطقس، خاصة أن الطماطم من المحاصيل سريعة التأثر بحالة الجو، لذلك أكثر المزارعين يقومون بعمل مصدات منعا للأتربة أو زراعة الفلفل الأحمر بجانب شتلات الطماطم منها حماية للمحصول ومنها محصول آخر.

وأضاف أن انتشار الصوب الزراعية خلال الفترة الماضية كانت نتاج هذا التغير فى حالة الطقس، لأن المحاصيل الزراعية تتأثر بشكل كبير بهذا التغير المناخى لدرجة أن المحاصيل تقل إنتاجيتها إلى النصف وهناك محاصيل تحرق تماما ويموت محصولها فى حال الارتفاع الشديد فى درجة الحرارة، لذلك جميع المحاصيل تحتاج إلى رعاية المزارع بشكل دائما حفاظا على المحصول.

ولفت إلى أن أكثر القرى زراعة لمحصول الطماطم قرى غرب المنيا، وانتشرت أكثر فى الأرض الصحراوية، وتجد إنتاجا كبيرا، وقال إن الزرع بيد الله ونحن فقط نقوم بالزراعة أما المحصول بيد الله.


محصول الطماطم

زراعة الطماطم

التغير المناخى

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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