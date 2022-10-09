شاهد.. طالبة تجرى حوارا صحفيا مع محافظ الجيزة حول جهود الدولة فى محاربة الغلاء

كتبت ـ مرام محمد

نشرت محافظة الجيزة، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، فيديو لإحدى طالبات مدرسة الصفا والمروة الإعدادية، وهي تجري حوارا صحفيا مع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حول جهود الدولة في محاربة الغلاء، وذلك خلال جولته التفقدية اليوم الأحد، بمدارس مجمع الصفا والمروة التابع لإدارة الهرم التعليمية.

وأظهر الفيديو حوارا بين محافظ الجيزة والطالبة مريم المقيدة بمدرسة الصفا والمروة الإعدادية، خلال زيارته بالمدرسة، تناول المنافذ السلعية التي توفرها الدولة وجهودها في محاربة الغلاء وتوفير السلع للمواطنين.

كما أجرى محافظ الجيزة، حواراً مفتوحاً مع الطلاب هنأهم ببدء العام الدراسي الجديد، وحثهم على ضرورة الانتظام في الحضور وبذل أقصي جهد لتحقيق المزيد من النجاح وتحقيق رفعة وطننا الغالى كونهم جيل الغد وأمل مستقبل مصر، وذلك في إطار المتابعات الميدانية اليومية لضمان سريان العام الدراسي الجديد بشكل منضبط بكافة الإدارات التعليمية.

وحرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على إجراء جولة تفقدية بعدد من مدارس أحياء الهرم وبولاق الدكرور؛ حيث تفقد عددا من الفصول الدراسية بمدارس مجمع الصفا والمروة، والذي يضم ثلاث مدارس ابتدائي وإعدادي وثانوي التابعة لإدارة الهرم التعليمية، ومدرسة الشيخة جواهر الثانوية بنات ومدرسة اللواء سامح سيف اليزل الرسمية للغات، ومدرسة اللواء عمر سليمان التجريبية التابعة لإدارة بولاق الدكرور التعليمية.

وحرص المحافظ، على الإطلاع على نسب الحضور والغياب للطلاب وهيئة التدريس، فضلا عن متابعة الكثافات الطلابية بالفصول، حرصا على مستوى استيعاب الطلاب وتحصيلهم التعليمي.

وخلال جولته، حرص المحافظ على حضور الحصص الدراسية لمادة الرياضيات واللغة الانجليزية والألمانية واللغة العربية والكيمياء، مشدداً على مدير المدرسة بضرورة المتابعة الدورية لنسب حضور وغياب الطلبة وتحقيق الإنضباط العام داخل المدرسة والالتزام بخطة تدريس المناهج الدراسية وتوافر الكتب الدراسية وتوزيعها على الطلاب حفاظاً على العملية التعليمية، كما وجه برفع مستوى النظافة داخل المدرسة وتذليل كافة العقبات لتوفير المناخ المناسب للطلاب.

كما شدد محافظ الجيزة، على وجود مشرف بكل دور بالمدرسة بالإضافة إلى مشرف عام على الأدوار لمتابعة تواجد المشرفين بأماكنهم، مؤكداً على تنظيم عمليات دخول وخروج الطلاب ومواقيت الفسحة حفاظاً على سلامة الطلاب ومنع التدافع.

وحضر محافظ الجيزة، حصة الكيمياء واستمع لشرح معلمة المادة بمدرسة الصفا والمروة للدرس الأول عن الانتشار إلى جانب حضور حصة التربية الموسيقية، مؤكداً على ضرورة دعم المدارس بالآلات الموسيقية المتنوعة مع الاهتمام بدعم القدرات الابداعية لدى الطلاب.

وشدد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء بالهرم وبولاق الدكرور بعدم السماح بوجود الإشغالات والباعة الجائلين بمحيط المدارس وتوفير حرم آمن لسير الطلاب.

وأكد محافظ الجيزة، أنه يتابع بنفسه انتظام سير العملية التعليمية على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة والتي في تواصل دائم مع الإدارات التعليمية للوقوف على الحالة العامة للانضباط وتذليل أية معوقات تواجه المنظومة والعمل على حلها فوراً بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، مؤكداً اهتمام الدولة بالمنظومة التعليمية وإتباع الأساليب الحديثة التي تساعد بدورها علي الإبداع والإبتكار كون قطاع التعليم أحد الركائز الأساسية للبناء والتنمية.

واختتم محافظ الجيزة، جولته بتفقد مدرسه الشهيد عمرو عبد الجيد ببولاق الدكرور والجاري إنشاءها بالتعاون مع المجتمع المدني، مشيداً بالمستوى الإنشائي للمدرسة والجاري تجهيزها لدخولها الخدمة قريبا.

رافق المحافظ، خلال جولته محمد نور السكرتير المساعد، وتيسير عبد الفتاح رئيس مدينة الجيزة، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم، والنواب محمد الحسيني وحسام المندوه وعمر زايد ومحمود توشكي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دائرة بولاق الدكرور، وعبد الناصر سعد الله رئيس هيئة الأبنية التعليمية فرع الجيزة، وحسن موافي رئيس حي الهرم وعبد الله نور رئيس حي بولاق.