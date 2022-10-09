شاب يصيب فتاة بجرح قطعي في الرقبة داخل محل كوافير بالغربية

الغربية مصطفى عادل

أصاب شاب فتاة بجرح قطعي بالرقبة باستخدام سلاح أبيض أثناء تواجدها داخل كوافير بمدينة بسيون بمحافظة الغربية بسبب خلافات بينهما، وتم نقلها للمستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون، بورود اشارة من نقطة شرطة مستشفى بسيون بوصول فتاه تدعي "س. ح . ا" 23 سنة، مصابه بجرح قطعي في الرقبة.

وتبين من الفحص أثناء تواجدها داخل كوافير بمدينة بسيون باغتها شخص حاملا سلاح ابيض واصابها بجرح قطعي بالرقبة من الناحية اليسري مع قطع في عضلات الرقبة والاوردة السطحية، وتمكن ضباط المباحث من تحديد هوية المتهم والقاء القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.