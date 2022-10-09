سفينة Eastern Daphne تغادر ميناء سفاجا لإندونيسيا على متنها 34 ألف طن فوسفات

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الأحد، عن تدوال 44 ألف طن بضائع من خلال 11 سفينة متواجدة علي ارصفت موانئ الهيئة، كما تم تداول 590 شاحنة و 460 سيارة.

وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 343 شاحنة و441 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 39000 طن بضائع، 247 شاحنة و19 سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة Eastern Daphne وعلي متنها 34000 طن فوسفات متجهة الي إندونيسيا، والسفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين أمل وبوسيدون اكسبريس.

كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين سينا وعمان فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وعمان، كما استقبل ميناء بورتوفيق السفينة بنياس2 قادمة من جدة بعدد 417 سيارة بحمولة 900 طن، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1050 راكب بموانئها.