سفير إسبانيا بالقاهرة من مهرجان أسبوع الأفلام الإيبرو أمريكية: السينما وسيلة لإبراز هويتنا

كتبت: هناء أبو العز

قال السفير الإسبانى بالقاهرة ألبارو إيرانثو جوتيريث، إن الاحتفال بالنسخة العاشرة من مهرجان أسبوع الأفلام الإيبروأمريكية، يأتي هذا العام بمشاركة 16 دولة بمجموعة أفلام سينمائية ممتعة تشمل دول (الأرجنتين وبوليفيا والبرازيل وكولومبيا وتشيلي والإكوادور وإسبانيا وغواتيمالا والمكسيك وباراجواي وبنما وبيرو والبرتغال وجمهورية الدومينيكان وأوروجواي وفنزويلا).

وأكد السفير في كلمته بحفل انطلاق المهرجان، أن السينما الخاصة بنا تعتبر وسيلة لإبراز هويتنا، وكذلك لمشاركة القصص التي يرويها المخرجون، وكذلك المخرجات رفيعات المستوى المتزايد عددهن كل يوم، وأيضا الفنانين والفنانات، بالإضافة إلى ذلك تعد السينما أداة من أدوات الدبلوماسية العامة، والتي تبرز أهمية السينما الإيبروأمريكية كصناعة ثقافية قوية نجدها كل يوم أكثر قوة وترابط و اتصال ببعضها البعض.

وقال السفير: يتيح لنا التقارب الإيبيرو أمريكي تطوير تلك البرامج الثقافية التي تأخذ بعين الاعتبار قوة اللغتين البرتغالية والإسبانية، المرتبطة ارتباطًا وثيقًا باللغة العربية، وبالبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، مشيرًا إلى أن كل من عشاق السينما ومدرسين وطلاب اللغتين الإسبانية والبرتغالية في الجامعات المصرية يقدرون هذا النمط من البرامج الثقافية.

وأوضح سفير إسبانيا إلى أن هذا العام سيتم الاحتفال بالدورة العاشرة لأسبوع الأفلام الإيبروأمريكية في القاهرة (من 13 إلى 20 أكتوبر)، وفي هذه المناسبة، سيقوم معهد ثربانتس بالدقي باستضافة الحدث، والذي يديره خوسيه مانويل ألبا، وهو "بيت" اللغة الإسبانية، وكذلك يعد بمثابة مقر إيبرو أمريكي يرحب أيضًا بالثقافات الثرية واللغات الخاصة بدول البرتغال والبرازيل.

وفي إطار الدورة الثانية من تلك الفعاليات الثقافية في مدينة الإسكندرية (التي ستقام خلال الفترة ما بين 17 و27 من هذا الشهر)، يسرنا أن يكون لدينا تعاون ذو قيمة كبيرة مع مركز الجيزويت الثقافي الموجود بتلك المدينة، حيث يقوم بإدارة مركز الجيزويت الأب ماريو، وأيضا سامي كريتا الذي هنأه على التكريم والوسام المستحق الذي حصل عليه منذ وقت قريب.

كما هنأ السفير الإسبانى بشكل خاص مصممة الجرافيك المصرية سامية الخضري، التي تعاونت في هذه الدورة ، وقامت بإعداد ملصقا دعائيا رائعا.