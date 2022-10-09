زاهي حواس يقدم محاضرة عن أسرار تاريخ الأقصر القديمة لوفد إيطالي

الأقصر – أحمد مرعى

قدم الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية القديمة، محاضرة عن أسرار الأقصر لوفد إيطالي رفيع المستوي، فى أحد فنادق المحافظة، مؤكداً على أنه سيتم تنظيم مؤتمر دولي سيلقي فيه المحاضرة الرئيسية لكونه عالم المصريات الوحيد الذي أكمل عمل هوارد كارتر، وذلك بإستخدام الحمض النووي للعثور على عائلة توت عنخ آمون، والمسح الضوئي لمعرفة كيف مات.

وأضاف الدكتور زاهي حواس، خلال المحاضرة، أنه يتم العمل مع الحمض النووي لمعرفة ما إذا كان بسبب العدوى أم لا، وإذا كان قد مات في حادث، مشيراً إلى أنه يحفر في وادي الملوك منذ سبع سنوات بحثًا عن قبر الملكة نفرتيتي، من أجل موميائها من خلال الحمض النووي، موضحاً أنه يبحث أيضاً عن مقبرة إيمحتب في سقارة، وأن البعثة بدأت بالفعل العمل بالمنطقة،كما يبحث أيضا عن الملكة نفرتيتي في الأقصر ويعمل أيضاً الآن في مقبرة الملك رمسيس الثاني.

وتحدث عالم الآثار المصرية القديمة زاهى حواس، عن المدينة الذهبية المفقودة بالاقصر، والتي يعود تاريخها إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدامها من قبل توت عنخ آمون، أي منذ 3000 عام، مشيراً إلى أن تاريخ المدينة إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدامها من قبل توت عنخ آمون، أي منذ 3000 عام، مضيفاً أن هذه المدينة هي أكبر مستوطنة إدارية وصناعية في عصر الإمبراطورية المصرية على الضفة الغربية للأقصر.

وجاء ذلك على هامش احتفالية اليوبيل الذهبي لتأسيس دار ستيفانو ريتشي العالمية للأزياء، والتي تقام على مدار ثلاثة أيام بساحات معبدي الأقصر وهابو، وعرض الأزياء العالمي في ساحة معبد الملكة حتشبسوت في البر الغربي للأقصر.