روسيا تعلن استئناف حركة المرور عبر جسر القرم

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أعلنت السلطات الروسية اسئناف حركة المرور عبر جسر القرم في الاتجاهين، والذي كان قد تضرر من انفجار شاحنة، أمس السبت، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود في قطار كان يسير عبر الجسر، بينما تنتظر كييف وصول أكثر من ألف طن من المساعدات اللوجستية التي قدمتها فرنسا.



وفيما يتعلق بجسر القرم، قال نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين - وفق قناة "روسيا اليوم" - إن حركة مرور السيارات على جسر القرم استؤنفت بالاتجاهين، موجها الشكر للعاملين في ترميم الجسر، موضحا أن الخبراء يواصلون فحص الجزء المتضرر.