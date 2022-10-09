اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس وزراء اليابان: نراقب أعمال كوريا الشمالية الاستفزازية عن كثب

الأحد، 09 أكتوبر 2022 10:59 ص
رئيس وزراء اليابان: نراقب أعمال كوريا الشمالية الاستفزازية عن كثب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا
أ.ش.أ

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قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ، إن حكومة بلاده ستواصل مراقبة الأعمال الاستفزازية التي تقوم بها كوريا الشمالية عن كثب؛ على خلفية إطلاق بيونج يانج صاروخين باليستيين في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.
 
وأضاف فوميو في تصريحات للصحفيين من مدينة "سوزوكا" بوسط اليابان، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - "أنه بالإضافة إلى جمع المعلومات الضرورية وإجراء أنشطة المراقبة، فإن اليابان تحتاج إلى التعاون بشكل وثيق مع الدول ذات الصلة من بينها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية".

وبسؤاله عمّا إذا كانت القذيفتان اللتان تم إطلاقهما اليوم صواريخ تطلق من الغواصات؛ أفاد رئيس الوزراء الياباني بأن نوع الصاروخ لا يزال قيد التحقيق، مشيرا إلى أن هذه هي المرة السابعة الذي تقوم فيها كوريا الشمالية بإطلاق صواريخ منذ أواخر سبتمبر الماضي.

 


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اليابان

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