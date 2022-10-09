رئيس وزراء اليابان: نراقب أعمال كوريا الشمالية الاستفزازية عن كثب

وبسؤاله عمّا إذا كانت القذيفتان اللتان تم إطلاقهما اليوم صواريخ تطلق من الغواصات؛ أفاد رئيس الوزراء الياباني بأن نوع الصاروخ لا يزال قيد التحقيق، مشيرا إلى أن هذه هي المرة السابعة الذي تقوم فيها كوريا الشمالية بإطلاق صواريخ منذ أواخر سبتمبر الماضي.
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وبسؤاله عمّا إذا كانت القذيفتان اللتان تم إطلاقهما اليوم صواريخ تطلق من الغواصات؛ أفاد رئيس الوزراء الياباني بأن نوع الصاروخ لا يزال قيد التحقيق، مشيرا إلى أن هذه هي المرة السابعة الذي تقوم فيها كوريا الشمالية بإطلاق صواريخ منذ أواخر سبتمبر الماضي.
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