رئيس جامعة سوهاج يفتتح حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية التمريض

سوهاج - محمود مقبول

أفتتح الدكتور مصطفي عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، فعاليات حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية التمريض للعام الجامعي 2022 /2023، وذلك بحضور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة غني عبد الناصر عميد الكلية، والدكتورة أمينة ثابت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة نادية محمد علي مدير المعهد الفني للتمريض، والدكتورة يسرية السيد عميد الكلية السابق، وإيمان محمد مدير إدارة رعاية الشباب بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالكلية.

وقد هنأ الدكتور مصطفي عبد الخالق، طلاب الكلية بجميع الفرق الدراسية ببدء العام الجامعي الجديد، موجهاً التحية لطلاب الفرقة الأولى على إلتحاقهم بكلية التمريض، والتي تتميز بكونها إحدى الكليات المتخصصة في المجال الصحي، وتساهم في تخريج كوادر تمريضية على مستوى عالي من الكفاءة والخبرة، مضيفاً أن مهنة التمريض لها جانب انساني كبير لتعاملها المباشر مع المريض وهو في أضعف حالاته، متمنياً لهم النجاح والتوفيق، والاستفادة قدر الإمكان من إمكانيات الجامعة وكل ماتقدمه من خدمات ودعم على المستوى التعليمي أو الاجتماعي.

ومن جانبه رحب الدكتور عبدالناصر يس، بطلاب الكلية الجدد والقدامي، متمنياً لهم عام دراسي موفق، مطالباََ الطلاب بضرورة المشاركة في كافة مجالات الأنشطة الطلابية التي تنفذها إدارات رعاية الشباب بالكليات، والتي من شأنها رفع المستوي البدني والفكري، من خلال تنمية المهارات وزيادة الخبرات، مشيراً إلى أهمية الالتحاق بالدورات التي تقدمها المراكز التدريبية بالجامعة، وتتضمن برامج تأهيل وإعداد للشباب الجامعي في جميع النواحي العلمية والعملية، موجهاً الطلاب بمواصلة العلم والاجتهاد مع الالتزام بقواعد واخلاقيات الحياة الجامعية.

كما قدمت الدكتورة غني عبد الناصر، التهنئة لطلاب الكلية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالكلية، على انطلاق العام الدراسي الجديد، مؤكدة على ضرورة أن يعي الطلاب الجدد أهمية مهنة التمريض في القطاع الطبي، فهي مهنة سامية وانسانية، تحتاج إلى قدر عال من الخبرة والمهارة، موضحة أن إدارة الكلية تحرص على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية، وتوفير كل مايلزم من أجل توفير بيئة تعليمية على أعلى مستوى من الجودة، الأمر الذي يعود بالنفع على مصلحة الطالب الجامعى.

وقالت الدكتورة أمينة ثابت، أن الكلية استقبلت هذا العام 578 طالب وطالبة بالفرقة الأولى، مضيفة أن فعاليات حفل الإستقبال بدأت بدخول رئيس الجامعة والقيادات إلى الممر الشرفي بالخطوة العسكرية، وذلك تزامناََ مع انتصارات اكتوبر المجيدة، بالإضافة إلى عرض بعض الفقرات الفنية والتمثيلية والأغاني الوطنية من تقديم كورال الكلية، هذا إلى جانب مسابقات الشطرنج، والأنشطة الرياضية مثل تنس الطاولة ومصارعة الذراعيين، مضيفة أن تم توزيع توزيع كتيب عن إنجازات الكلية فى الأنشطة المختلفة، كما تم تنظيم معرض ضم الأعمال الفنية للطلاب، بجانب عدد من الأنشطة الكشفية الخلوية، وعدد من الألعاب الترفيهية.



طلاب جامعة سوهاج الجدد (3)



طلاب الجامعة بالحرم الجامعى (1)



طلاب الجامعة بالحرم الجامعى (2)



طلاب جامعة سوهاج الجدد (4)



رئيس الجامعة يشارك الطلاب فى الالعاب (1)