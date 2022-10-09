بنى سويف - هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، استمرار تنظيم اللقاءات التعريفية بمختلف الأقسام، والبرامج، والشعب للطلاب الجدد تزامنا مع بدء العام الجامعي الجديد 2022/2023 وذلك للتعريف بها، وبطبيعة الدراسة بها، وفرص العمل المتاحة بعد التخرج،مضيفا أن جميع كليات ومعاهد الجامعة تعتبر اللقاءات التعريفية تقليدا راسخا يتم تنظيمها كل عام لدمج الطلاب الجدد مع القدامى، والرد على جميع استفسارات الطلاب قبل الالتحاق بتلك الأقسام والبرامج.

وحسب بيان لجامعة بنى سويف نظمت كلية الإعلام،اللقاء التعريفي لبرنامج شعبة اللغة الإنجليزية بحضور الدكتور عبد العزيز السيد عميد الكلية،والدكتور ممتاز حجاب المنسق العام للشعب والبرامج بالجامعة، والدكتورة رشا عادل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مهيرة عماد رئيس شعبة اللغة الإنجليزية،وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة،والعاملين، والطلاب، حيث تناول اللقاء الترحيب بالطلاب الجدد وتعريفهم بطبيعة الشعبة، وأنشطتها والمراكز التي حصلت عليها.

وفي سياق آخر، نظمت كلية التربية للطفولة المبكرة، اللقاء التعريفي لطالبات برنامج اللغة الإنجليزية لإعداد معلمات رياض الأطفال، بحضور الدكتورة مديحه مصطفى عميد كليه التربية للطفولة المبكرة، والدكتور ممتاز حجاب المنسق العام الشعب والبرامج، والدكتور محمد حسين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب،والدكتورة اسماء خليفه المنسق الاكاديمي لبرنامج اللغة الإنجليزية بالكلية، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلاب، وتناول اللقاء طبيعة الدراسة ومدي أهمية إعداد معلمات يواكبن كل ما هو جديد لتستطيع التعامل مع رياض الأطفال، ومؤهلين للعمل في مدارس رياض الأطفال الدولية والتجريبية واللغات.