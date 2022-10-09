رئيس جامعة بنى سويف: إجراء العملية الخامسة لإصلاح تشوه واعوجاج بالعمود الفقري

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، نجاح فريق من قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفيات بني سويف الجامعية، في إجراء جراحة دقيقة والتي تعد العملية الخامسة لإصلاح تشوه واعوجاج بالعمود الفقري داخل القسم، ومن أصعب واعقد عمليات العمود الفقري لفتاة في العشرينات من عمرها نتيجة عيوب خلقية بالعمود الفقري.

وأوضح الدكتور منصور أنه تم إجراء العملية الجراحية بدقة عالية وخرجت المريضة في صحة جيدة لاستكمال العلاج بقسم جراحة المخ والأعصاب واستعاده القوة العضلية، موجهاً الشكر إلى الدكتور وائل صقر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بني سويف، والدكتور محمد شعبان أبو العلا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف وأستاذ جراحة المخ والأعصاب، من خلال السعي الدائم لتقديم خدمة طبية متميزة ولرفع المعاناة عن المرضى داخل المحافظة والمحافظات المجاورة.

وأكد الدكتور محمد شعبان المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف، أن المستشفى تسعى جاهدة لإجراء أكبر عدد من العمليات الجراحية، بالغة الصعوبة والدقة والذي يعد تطور ومجهود كبير للمنظومة الصحية بالمحافظة، موجهاً الشكر للدكتور منصور حسن رئيس الجامعة على دعمه للقسم وتزويده بكافة الإمكانيات لإجراء تلك العمليات.

شارك فى إجراء العملية فريق طبي من قسم جراحة المخ والأعصاب برئاسة الدكتور محمد شعبان المدير التنفيذي لمستشفيات بني سويف الجامعية وأستاذ جراحة المخ والأعصاب، والدكتور حسام مصطفي مدرس جراحة الأعصاب بالقصر العيني واستشاري إصلاح تشوهات العمود الفقري والدكتور ياسر محمد والدكتور هاني محمد والدكتور محمود رمضان، والدكتور ماجد الجبالي مدرس جراحة الأعصاب، والدكتور عبد الرحمن صابر مدرس مساعد جراحة المخ والأعصاب، ومسؤولي وحدة جراحة التشوهات بالعمود الفقري.

كما أعلن رئيس جامعة بني سويف، قيام كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بالتعاون مع قسم الصحة العامة بكلية الطب البشري، بإطلاق مبادرة صحية لقياس سوء التغذية لدي الطلاب والعاملين بالجامعة طوال شهر أكتوبر الجاري وحتى الأول من نوفمبر بمقر مجمع التعليم الصناعي.

وأوضح رئيس الجامعة، أن تلك المبادرة تأتي في إطار الاهتمام بالصحة العامة لأبناء الجامعة وانطلاقا من الدور الذي تتبناه الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال الاهتمام بصحة المصريين ومبادرات التوعية بالأمراض المختلفة إيمانا بأن الدولة لن تتقدم إلا بسواعد أبنائها.

وشملت المبادرة، التأكيد على عدد من النصائح الهامة لحياة صحية جيدة تمثلت في، الحفاظ على تناول المياه بكميات كبیرة وتجنب الإكثار من المشروبات الغازية، تناول خمس وجبات في الیوم علي فترات زمنية متساویة، عدم الإغفال عن ممارسة الرياضة یومیاً لأنها تقوي الجسم وتنشط العقل، وتجنب السھر لساعات متأخرة، الإكثار من تناول الأطعمة الطبيعة وتجنب المصنعة منها، تناول الكثير من الفواكه والخضروات فھي مصدر غني بالألیاف والڤیتامینات ومضادات الأكسدة.

ووجه الدكتور الحسين دهشان عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، الشكر لرئيس الجامعة على دعمه الكامل لتلك المبادرات وتبنيه لأي فكرة من شأنها الارتقاء بمستوي الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس من الناحية الصحية، أو الثقافية أو العلمية أو الاجتماعية وغيره.



إجراء عملية إصلاح تشوه واعوجاج بالعمود الفقري (1)



إجراء عملية إصلاح تشوه واعوجاج بالعمود الفقري (3)