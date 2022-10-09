رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد انتظام الدراسة بالجامعة الأهلية فى بداية العام الدراسي

الإسكندرية أسماء على بدر

تفقد الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، يرافقه الدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود الخشن المشرف الأكاديمي على جامعة الإسكندرية الأهلية اليوم الأحد انتظام العملية التعليمية بجامعة الإسكندرية الأهلية بسموحة الجديدة فى أول أيام الدراسة للعام الجامعي 2022/2023.

وقال بيان الجامعة منذ قليل أن اطمأن الدكتور قنصوة خلال الجولة على تواجد أعضاء هيئة التدريس والطلاب بقاعات الدراسة طبقاً للجداول المقررة، وجاهزية كافة منشآت الجامعة والقاعات الدراسية والمعامل والمكاتب الإدارية.. موجهاً التهنئة للطلاب بمناسبة بداية العام الدراسى ومؤكداً حرص الجامعة على توفير كافة الخدمات والإمكانيات للوصول إلى أفضل خدمة تعليمية ممكنة.

كما شهدت الجولة لقاءً ودياً مع أولياء أمور الطلاب للرد على استفساراتهم بشأن الدراسة فى الجامعة الأهلية.