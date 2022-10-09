رئيس جامعة أسيوط يعلن استحداث آلية لتخفيض الرسوم الدراسية.. اعرف التفاصيل

أسيوط - فريق المحافظات

أعلن الدكتور أحمد المنشاوى القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، عن استحداث آلية جديدة لأول مرة فى تقديم خدمات تخفيض الرسوم الدراسية الجامعية والقرض التعليمى، وذلك للراغبين من أبناء الجامعة من مختلف الكليات لتيسير خطوات سداد المصروفات الدراسية، ويأتى ذلك فى إطار حرص إدارة الجامعة على مواكبة التقدم التكنولوجى وتطوير سبل الدعم المقدمة للطلاب وذلك من خلال التقديم عن طريق برنامج البحوث الاجتماعية والذى يعد خطوة نحو تذليل مختلف العقبات التى قد تعيق حياتهم الجامعية ولتخفيف الأعباء الاقتصادية على أولياء الأمور.

وصرح رئيس جامعة أسيوط، أن القرض التعليمى يبلغ 500 جنيه كحد أقصى يتم صرفها من صندوق التكافل الطلابى تخصص لسداد قيمة المقررات الدراسية على أن يقوم الطالب بسدادها على ثلاثة أقساط قبل انتهاء الفصل الدراسى الثانى وبدء امتحانات نهاية العام، مضيفاً أن ذلك الإجراء يسير بالتوزاى مع التزام الجامعة بسداد رسوم المصروفات والمقررات الدراسية للطلاب غير القادرين من المتقدمين بطلب بذلك.

وعن خطوات الحصول على تخفيض الرسوم الدراسية الجامعة صرح الدكتور احمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب فتبدأ من خلال توجه الطالب الى ادارة رعاية الشباب بالكلية التابع لها ويقوم باستخراج بحث اجتماعى من خلال مكتب الشئون الاجتماعية وتقديم طلب للحصول على تخفيض من خلال برنامج البحوث الاجتماعية ويقوم بتحميل صورة من الاوراق اللازمة التي تخضع للفحص على البرنامج ويتابع الطالب بعد ذلك طلبه لمعرفه قبوله من عدمه من خلال البرنامج مع الاخذ فى الاعتبار ان جميع الاوراق المقدمة تخضع تحت بند الخصوصية المطلقة ولا يطلع عليها إلا المختصين بإدارة رعاية الشباب.

وأما عن القرض التعليمى فقد صرح الدكتور أحمد عبد المولى بأن على الطلاب الراغبين فى الاستفادة من القرض التعليمى تقديم طلب من خلال برنامج البحوث الاجتماعية وفى حالة قبول طلب القرض يتوجه الطالب إلى مكتب المساعدات الاجتماعية بإدارة العامة لرعاية الشباب بصالات الامتحانات (ب) لاستكمال الأوراق اللازمة واستيفاء النموذج المخصص لذلك وتحديد قيمة القرض المطلوب مع أخذ بصمة للطالب المتقدم للحصول على القرض التعليمى، حيث من المقرر أن يقوم مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب باعتماد الكشوف المرسلة من الكليات ومتابعة الإجراءات المنظمة لهذا الشأن وصولاً إلى أن يقوم مكتب البحوث الاجتماعية بإعطاء الطالب اخطار موجه لشئون الطلاب الكلية التابع لها ويعد هذا الاخطار بمثابة مبلغ مالى يتم العمل به وأضاف ايضا إنه من المقرر أن يقوم الطالب بسداد القرض بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالمبنى الادارى بدون فوائد على ثلاث دفعات يتضمن قسط الدفعة الأولى 40 % من المبلغ خلال شهر فبراير، يعقبهم دفعتين آخرين كل قسط منهما يبلغ 30% من قيمة القرض وذلك خلال شهرى مارس وابريل وقبل بدء امتحانات نهاية العام الجامعي الجاري.

كما اعلن عن مواعيد تقديم البحوث الاجتماعية للعام الجامعى 2022 /2203 فيتم التقديم لكليات التجارة, والتربية للطفولة المبكرة, تكنولوجيا صناعة السكر, الطب البيطري, والزراعة فى الفترة من 11 الى 14 اكتوبر الحالى وكليات الحقوق, الفنون الجميلة, الحاسبات والمعلومات, الصيدلة ومعهد فنى التمريض خلال الفترة من 15 الى 18 اكتوبر الحالي، وكليات الطب، الهندسة، التمريض، التربية الرياضية والخدمة الاجتماعية بدءا من يوم 19 إلى 22 اكتوبر الجارى واخيرا كليات التربية، العلوم، التربية النوعية، طب الأسنان والآداب فى الفترة من 23 الى 26 اكتوبر الحالى وذلك من خلال موقع الجامعة لتقديم الابحاث الاجتماعية.