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رئيس الوزراء يفتتح معرض تراثنا ويجرى جولة بين أجنحته

الأحد، 09 أكتوبر 2022 10:28 ص
رئيس الوزراء يفتتح معرض تراثنا ويجرى جولة بين أجنحته الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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افتتح الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، صباح اليوم، برفقة عدد من الوزراء، معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. 
 
وأجري رئيس الوزراء جولة بين أجنحة المعرض استمع إلى شرح من المشاركين في المعرض، وأبرز المنتجات التي يتم عرضها، مثل الحرف القائمة على مخلفات النخيل من أسوان والوادي الجديد والفيوم، بجانب مشروع تعزيز مشاركة المرأة في التجارة. 
 
وتشارك في المعرض 5 دول عربية مثل السعودية والإمارات وليبيا، الأردن والسودان، وأكثر من 1100 مشروع تراثي وفني من مصر، وتم تخصيص جناح كامل لمنتجات أصحاب المشروعات من قرى ومراكز مبادرة حياة كريمة، الذين تم تمويل مشروعاتهم وتطوير منتجاتها في معرض تراثنا 2022.
 
 

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