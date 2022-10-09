رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة: لأول مرة منذ 20 عاما نصدر بـ2.4 مليار دولار

كتب أحمد عبد الرحمن

قالت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إننا لأول مرة منذ 20 عاما نصدر بـ2.4 مليار دولار ملابس جاهزة، بحجم زيادة 37%، عن العام الماضي.

وأوضحت خلال لقائها ببرنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، أن ملابس المصريين حسب ما يتاح أمامهم بالأسعار المناسبة، خاصة في الظرف الاقتصادية الصعبة، فيصبح المواطن عن سعر منافس وجودة مناسبة وتصميمها يتناسب مع الوضع الاقتصادي، ولا نستطيع أن نلوم من يشتري ملابس مستوردة.

وتابعت: "أن هناك فرصة ذهبية لصانع الملابس المصرية أن يزود حجم أعماله، ولا يخفى على الكل أن هناك تجارة تهريب، ومن الغريب أنه لا زال موجودا، مما يقلل فرص بيع المنتج المصري بأيادي وخامات مصرية، ومجهد للصناع".