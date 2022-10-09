اليوم السابع
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رئيس الكنيسة الأسقفية يختتم أول سنودس لشمال أفريقيا تحت رئاسته.. صور

الأحد، 09 أكتوبر 2022 03:21 م
رئيس الكنيسة الأسقفية يختتم أول سنودس لشمال أفريقيا تحت رئاسته.. صور المطران سامى فوزى يترأس القداس
كتب: محمد الأحمدى

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اختتم دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية اجتماعات أول سنودس لأبروشية شمال إفريقيا تحت رئاسته إذ يشرف إقليم الإسكندرية على الكنائس الأنجليكانية بعشرة دول هى مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، إريتريا، إثيوبيا، جيبوتى، الصومال، تشاد، موريتانيا.

وقال رئيس الأساقفة إن اجتماع تم بحضور ممثلين للكنيسة في عدة دول هي تونس وليبيا والجزائر وتشاد وهي دول الخدمة بشمال إفريقيا إذ يعتبر السنودس المحلي الأول بعد تدشين إقليم الإسكندرية.  

وأضاف رئيس الأساقفة اجتماعات السنودس شهدت الاستماع لتقارير مختلفة من خدام الكنائس بالدول التي نخدم بها ثم عملنا على إعداد دستور الكنيسة واللائحة التنفيذية التي تنظم عمل الكنيسة فى دول ابروشية شمال إفريقيا وطرحنا رؤيتنا للسنوات المقبلة.

وأوضح رئيس الأساقفة: طرحت على الحاضرين رؤيتي للسنوات القادمة كرئيس أساقفة الإقليم وتتضمن إدارة الخدمة في الفترة الانتقالية قبل رسامة مطران جديد لشمال إفريقيا وكذلك العلاقة مع الكنائس الشقيقة.

واختتمت اجتماعات السنودس بصلوات القداس الإلهي وحفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية القديس فرمنتوس التابعة لكلية اللاهوت الأسقفية.

كان دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية قد تم تنصيبه رسميًا وتدشين إقليم الإسكندرية في اكتوبر الماضي ليصبح أول رئيس أساقفة للإقليم رقم 41 للكنيسة الممتدة حول العالم.

 

المطران سامى فوزى
المطران سامى فوزى

 

جانب من القداس
جانب من القداس

 

عظة المطران سامى فوزى
عظة المطران سامى فوزى

 


الكنيسه الاسقفيه

المطران سامى فوزى

إقليم الاسكندريه

سنودس شمال افريقيا



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