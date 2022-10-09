ذا هيل: تجدد صفقة إيلون ماسك وتويتر تثير تساؤلات بشأن عودة ترامب لموقع التغريدات

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة ذا هيل، إن اهتمام الملياردير الأمريكى إيلون ماسك بشراء تويتر من جديد أثار احتمال عودة أشهر مستخدم لموقع التواصل الاجتماعى إلى المنصة، وهو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وطالما أصر ترامب أنه سيظل على منصته الخاصة للتواصل تروث سوشيال، والتي ساعد فى تأسيسها، بغض النظر عما إذا كان سيتم الترحيب به على تويتر. إلا أن الخبراء وحلفاء ترامب يعتقدون أن جاذبية الجمهور على تويتر ستجعل من الصعب للغاية مقاومته، مما يضع مستقبله هناك فى المقدمة والمركز فى الوقت الذى تظهر فيه صفقة ماسك علامات جديدة على الحياة.

وقد حظر ترامب من على منصة تويتر منذ يناير 2021 فى أعقاب تغريداته حول العنف فى مبنى الكابيتول، والتي جاءت بعد أشهر من نشر أكاذيب عن انتخابات 2020. وتم حظر ترامب أيضا من فيس بوك وتويتر.

وحرم هذا الحظر ترامب من منصتها لمفضلة منذ أن ترك المنصب، مما دفعه للكتابة على موقع تروث سوشيال ، وإرسال التعليقات والبيانات الأخرى كبيانات صحفية، ويجرى مقابلات أحيانا مع أصدقائه من المذيعين المحافظين.

وبعد سلسلة من التقلبات فى المفاوضات بين ماسك وتويتر شهدت محاولة الملياردير الأمريكي الانسحاب من الصفقة، قال ماسك يوما لثلاثاء إنه يخطط للمضى قدما فى عرضه لشراء المنصة بنفس الشرط التي تمت الموافقة عليها فى إبريل الماضى.

وقال ماسك فى مايو: أعتقد ان حظر دونالد ترامب لم يكن بالأمر الصحيح، وأعتقد ان هذا كان خطأ. وقد أبعد هذا جزء كبير من البلاد ولم يسفر فى النهاية عن أن ترامب أصبح بلا صوت.