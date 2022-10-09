اليوم السابع
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أكرم القصاص
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خليك واعى.. لا صحة لتحديد صلاحية إصدارات الأحوال المدنية بـ6 أشهر (إنفوجراف)

الأحد، 09 أكتوبر 2022 01:05 م
خليك واعى.. لا صحة لتحديد صلاحية إصدارات الأحوال المدنية بـ6 أشهر (إنفوجراف) لا صحة لتحديد صلاحية كل إصدارات الأحوال المدنية بـ6 أشهر فقط

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تحديد صلاحية كافة إصدارات الأحوال المدنية بـ6 أشهر فقط وإلزام المواطنين باستخراج إصدارات جديدة عقب انقضاء تلك المدة، تواصل المركز مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحديد مدة صلاحية لكافة إصدارات الأحوال المدنية أو إلزام المواطنين باستخراج إصدارات جديدة عقب انقضاء تلك المدة، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.
 
لا صحة لتحديد صلاحية كافة إصدارات الأحوال المدنية بـ6 أشهر فقط
لا صحة لتحديد صلاحية كافة إصدارات الأحوال المدنية بـ6 أشهر فقط
 
وشددت على أن كافة إصدارات قطاع الأحوال المدنية سارية دون تحديد أي فترة زمنية لصلاحيتها، ويتم الاعتداد بها والتعامل عليها بكافة الجهات الإدارية بالدولة سواء تم الإصدار بتاريخ قديم أو حديث، عدا "القيد العائلي"، مُناشدةً جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.

إصدارات الأحوال المدنية

الداخلية

قطاع الاحوال المدنية



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