خصومات إضافية على منتجات حلوى المولد بالمجمعات الاستهلاكية.. التفاصيل

كتب ــ مدحت وهبة

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في طرح كميات كبيرة من حلوى المولد بالمنافذ التابعة للشركة وكذلك في منافذ المجمعات الاستهلاكية، حيث يتم طرح حلوى المولد بتخفيضات تتراوح من 20 إلى 25 % مقارنة بأسعار نفس المنتجات فى الأسواق الأخرى، بجانب أيضا توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن كما يتم خصم إضافى بنسبة 10% للكميات التى لا تقل عن 500 كيلو.

ويتم طرح كليو الحلوى السادة بسعر 65 جنيها وطرح عبوة كرتون 2 كيلو سادة لوكس بـ 130 جنيها وطرح عبوة كرتون 3 كيلو سادة لوكس بـ 225 جنيها وعبوة كرتون 5 كيلو سادة بوكس بـ 400 جنيه، كذلك طرح عبوة كرتون 3 كيلو فاخرة مكسرات بـ 350 جنيها، وأيضا طرح عبوة كرتون 5 كيلو فاخرة مكسرات بـ 550 جنيها، وطرح عبوة كرتون 6 كيلو فاخرة مكسرات بـ 650 جنيها، وطرح عبوة "باغ " 2 كيلو لوكس بـ 140 جنيها، وطرح عبوة باغ 3 كيلو لوكس بـ 225 جنيها.