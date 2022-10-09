خبير اقتصادى: تطبيق النظم الحديثة كفيل بإنجاح مشروعات الغزل والنسيج الجديدة

كتب عبد الحليم سالم

توصل الدولة استكمال مشروعات تكوير مصانع الغزل والنسيج الجديدة في المحلة وكفر الدوار ودمياط وحلون بتكلفة تصل لنحو 23 مليار جنيه ؛بهدف الارتقاء بالصناعة والتركيز على التصدير والقضاء تماما على نزيف الشركات .

وحول رؤيته للاستفادة من الصروح الصناعية الجديدة أكد الخبير الاقتصادى أشرف بدوى، بعد نجاح الدولة في إنشاء مشاريع عملاقه كبري بمجال الغزل والنسيج، ومنها مجمع المحله الكبرى العملاق، من المهم تطبيق النظم الحديثة العالمية لإدارة تلك المشاريع لوضع استراتيجية بعيده المدي لتحقيق الاستقرار والثبات والنجاح لتوفير مليارات الدولارات التي تدفع لاستيراد تلك الغزول من مواصفات متنوعه .

وأضاف بدوى لـ"اليوم السابع"، الغرض من التطوير هو وقف النزيف المستمر من استهلاك العملة الصعبة، لافتا إنه رغم توافر كل سبل النجاح والتفوق والتحكم بالأسواق العالمية من توفر القطن المصري المميز وقرب السوق المصري من الأسواق المستهلكة الأوربية وتوفير ارتفاع ثمن النقل الباهظ للمستهلك ، فان إدارة تلك المشروعات لابد ان تكون بأسلوب استراتيجي ناجح ومستق، من خلال تحقيق الإنتاجية وثبات مستوي الجودة واستقرارها ،حيث ان الانتاج المميز بجودته هو الذي يجعل العميل يبحث عنه ويشتريه، وهذا ما يحدث بالنسبة للأسواق.

وأشار الى أهمية دراسة وقف تصدير الاقطان المصرية للخارج كمادة خام ،وتصديرها غزول او اقمشه، وزياده القيمة المضافة لا سيما ان الهند وباكستان وغيرها تستخدم الأقطان المصرية في انتاج خيوط رفيعة، موضحا: وقف تصدير القطن خام سيحول مصر لمركز تحكم عالمى فيه.

وأشار إلى أنه لابد أيضا من معرفة نجاح وتفوق دول العالم والمنشئات الصناعية العالمية الكبري تعتمد علي نقطتين ، أولا هو نظام analysis SWOFT، وثانيا نظام six sigma حيث يتم تطبيق تلك النظم وبفكر استراتيجي قوي وبالتالي لابد تطبيق أي من النظامين ،لخلق مناخ قوي والتزام بثبات الجودة والانتاج وخلق ببيئة إبداعية.

وحول النظام الأول، أشار المهندس أشرف بدوى إنه نظام التحليل الرباعيSWOT عبارةعن تخطيط استراتيجي وتكنيك استراتيجي اداري يستخدم لمساعده المنظومة في التعرف علي نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة للنجاح والتهديدات لتلك المشاريع.

أما نظام six sigma أحدد أدوات ضبط الجودة والغرض منه هو استبعاد العيوب لتحقيق الارباح للشركة او المنشأه وقد طوره احد علماء شركه موتورلا سنه 1980 واصبح هو النظام السائد عالميا بكل المؤسسات الصناعية منها ميكروسوفت وجنرال موتور وبيونج، وقد وفر مليارات الدولارات لتلك الشركات واصبح هو النظام السائد في المحافظة علي جوده ونجاح المشاريع بدول شرق اسيا واوربا في كل الصناعات.

وحسب الخبراء العالمبن المتخصصين بإدارة المؤسسات فإن هناك 6 طرق غير متوقعه تستفيد بها الشركات من نظام six sigma .

1-كسب ولاء العملاء.

2 الوقت .

3 -تقليل الدورة الزمنية.

4-تحفيز الموظفين او العاملين.

5-التخطيط الاستراتيجي.

6-اداره سلاسل الامداد.