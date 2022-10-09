خبراء معمل التزوير يحددون مصير 3 عاطلين ضبط بحوزتهم عملات مقلدة في الوراق

كتب أحمد إسماعيل

كلفت النيابة العامة بالجيزة، خبراء التزيف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى، بفحص المضبوطات في واقعة القبض على 3 عاطلين، لاتهامهم بحيازة مبلغ مالي مزيف بمنطقة الوراق، وإعداد تقرير فنى بالمضبوطات.

وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بترويج عملات وطنية مزورة ، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد تورط 3 عاطلين في تزوير النقود، وترويجها بمنطقة الوراق، وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وضبط بحوزتهم مبلغ مالي مزيف، اعترفوا بتزويره لترويجه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.