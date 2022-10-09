"حياة كريمة" تطلق قوافل طبية مجانية بالجيزة.. تعرف على الأماكن والمواعيد

كتبت - مرام محمد

كشفت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، عن أماكن تمركز القوافل الطبية المجانية بمحافظة الجيزة فى الفترة ما بين 11 إلى 15 أكتوبر الجاري؛ من أجل الكشف وصرف العلاج بالمجان للمواطنين فى القرى المدرجة ضمن المبادرة وتفعيل دور المبادرة فى تقديم الدعم الخدمى المجتمعى للقرى الأكثر احتياجا.

وأعلنت المبادرة عن تنظيم قافلة طبية فى منطقة "ابني بيتك" التابعة لإدارة 6 أكتوبر على مدار يومين في الفترة ما بين 11 إلى 12 أكتوبر، وانطلاق قافلة طبية مجانية أخرى في كفر حميد التابع لإدارة شمال العياط على مدار يومين في الفترة ما بين 14 إلى 15 أكتوبر.

وتستهدف القوافل الطبية الكشف والعلاج مجانا فى تخصصات (النساء والولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد الأسنان، القلب، الجلدية، خدمات الأشعة والتحاليل، على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات، وإقامة ندوات تثقيف صحى كبيرة، فى إطار السعى لتحسين جودة حياة المواطن المصرى، وتقديم أفضل الخدمات فى كل القطاعات.



