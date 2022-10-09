حملات نظافة وتجميل بمراكز وقرى محافظة كفر الشيخ.. اعرف التفاصيل

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مراكز ومدن محافظة كفرالشيخ، اليوم الأحد، أعمال نظافة يومية بدسوق، الحامول، قلين، مصيف بلطيم، مطوبس، الرياض، سيدي سالم، بلطيم، ومسير" وبرج البرلس، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وتابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، رفع جميع المخلفات والقمامة بجميع شوارع المدينة الرئيسية والفرعية بالاضافة لأعمال التطهير خطوط الصرف،و القيام باستكمال أعمال تطهير صفايات الأمطار ورفع مخلفات التطهير فى حينة، وتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين، والتواصل معهم ميدانياً.

وأشرفَ عصام القصيف رئيس مركز ومدينة الحامول، على أعمال النظافة اليومية بشوارع المدينة، ومتابعة اعمال كنس الشوارع، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها، ورفع المتولد اليومي، وتراكمات القمامة بأماكن تجميعها،وتحميلها إلى المقالب العمومية٠

وتابع فادي عبد الفضيل شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال النظافة بمدينة قلين وقرى المركز، واستمرار رفع مستوى الخدمات وتحسين المرافق العامة، حيث تم رفع المخلفات من أماكن تجمعها على مستوى ا لمركز، وتكثيف حملات النظافة، ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع وإزالة كل ما يعوق حركة المواطنين، بالإضافة إلى تسخير كافة الإمكانيات للارتقاء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة نظيفة لهم، ومتابعة مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والمداخل والمخارج.

وأشرفَ هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، على حملات النظافة بمناطق المدينة المختلفة وشملت رفع الناتج اليومي من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والميادين، ونظافة وغسيل ممشى الكورنيش بالمياه وازالة الحشائش ورفع كافة المخلفات.

كما تابع ياسر سعد خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، أعمال النظافة اليومية خلال الفترة الصباحية، واستمرار رفع كفاءة منظومة النظافة العامة، وذلك حفاظاً علي البيئة والصحة العامة، للارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، والتي شملت حملة نظافة ورفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي بنطاق مركز ومدينة مطوبس، ومسح وتمهيد ورفع الأتربة بجوار الأرصفة من على الطريق الدولي الساحلي، حفاظاً وسلامة على أرواح المواطنين ، وتمهيد الطرق بقر البرمبال والبصراط والجزيرة الخضراء.

وتابع اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، حملات النظافة وتجريف ورفع الرمال بالمكنسة الميكانيكية، وإزالة القمامة التى تشهدها الميادين، وشوارع بورسعيد والتحرير وجمال عبدالناصر بصفة يومية، وتجرى بشكل دورى، لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة والتجميل بالمدينة، ورفع المتولد اليومى من القمامة والمخلفات وحملات رفع الرمال من الشوارع ومن على الأرصفة ، للحفاظ على المظهر الحضارى لمدينة بلطيم ، مع مواكبتها لتطورات البنية التحتية وخدمات المنفعة العامة الجديدة .

كما أشرفَ جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، رفع كفاءة النظافة العامة، ومتابعة أعمال النظافة ورفع كفاءة الرافد الدولى، ورى الاشجار بقرى مركز الرياض، إضافة لرفع المتولد اليومي.

وتابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال النظافة العامة، ورفع المتولد اليومى من القمامة بإستمرار، بشوارع المدينة خلال الفترة الصباحية.

وتابع على إبراهيم سلام، رئيس مدينة مسير، أعمال النظافة اليومية ورفع المخلفات أولا بأول وإزالة المتولد اليومى من القمامة، ورفع التراكمات والمخلفات، ومسح الطرق لرفع مستوى الخدمات وتحسين المرافق العامة بالشوارع الرئيسية والفرعية والطرق العامة، كما تابع أعمال تطهير ترعة القهوجيه .

وأشرف وائل فرج، رئيس مدينة برج البرلس، على أعمال النظافة اليومية، لتوفير بيئة نظيفة للمواطنين ،لرفع مستوى كفاءة النظافة العامة بالمدينة، ورفع مخلفات القمامة بشوارع المدينة والمداخل والمخارج، رفع مخلفات الأتربة بجانب البلدوارت،ومتابعة مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية والتواصل مع المواطنين ميدانياً.



ازالة الحشائش من المصيف



اعمال النظافة بدسوق



تسوة الطرق بمطوبس



جانب من كنش الشوارع



رفع القمامة بالبرلس



رفع المخلفات



كنس الشوارع ببلطيم



متابعة اعمال النظافة



ازالة الحشائش