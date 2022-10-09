حبس "ديلر" يروج الحشيش بين عملائه في الجيزة 4 أيام

أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة في الجيزة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

تم ضبط المتهم بعد أن كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بعدة مناطق.

تم رصد تحركات المتهم، والأماكن التي يتردد عليها، وبإعداد كمين له، تمكن رجال المباحث من محاصرته وضبطه، وبحوزته عدد من قطع الحشيش معدة للبيع، وهاتف محمول يستخدمه في التواصل مع عملائه، بالإضافة إلى مبلغ مالي من حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة.

بمواجهة المتهم اعترف بالاتجار بالمخدرات، وأرشد عن هوية عاطل يتحصل منه على المواد المخدرة، ليتولى ترويجها بين عملائه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.