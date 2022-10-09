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جلسة مباحثات بين وزير الخارجية ونظيره اليونانى.. ومؤتمر صحفى بعد قليل..فيديو

الأحد، 09 أكتوبر 2022 12:16 م
جلسة مباحثات بين وزير الخارجية ونظيره اليونانى.. ومؤتمر صحفى بعد قليل..فيديو سامح شكرى ووزير خارجية اليونان
كتب أحمد جمعة

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استقبل سامح شكري وزيـر الخـارجـيـة، بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو كورنيش النيل، نيكوس ديندياس وزير خارجية اليونان، لإجراء مباحثات حول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية خاصة الوضع في ليبيا وشرق المتوسط.

فيما أعلنت الحكومة اليونانية أن وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، سيتوجه الأحد، إلى القاهرة لإجراء مباحثات حول عدد من القضايا من بينها تطورات الوضع في ليبيا وملف الطاقة.

 

وقالت الحكومة اليونانية في بيان لها، إن الوزير سيعقد اجتماعًا مع نظيره المصرى سامح شكري يعقبه محادثات موسعة مع المسؤولين المصريين حول العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى آخر التطورات في بحر إيجه والشرق الأوسط وليبيا.

 

وأشار البيان إلى أن هذه الزيارة للقاهرة تأتي في إطار العلاقات الاستراتيجية بين اليونان ومصر والاتصالات المنتظمة بين وزيري الخارجية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

كان السفير عمر عامر سفير جمهورية مصر العربية لدي أثينا فى التقى "ميلتياديس فارفيستيوس" وزير الخارجية اليوناني المناوب، حيث تم مناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية بين مصر واليونان خاصة فيما يتعلق بالمشاورات الخاصة بتوقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال الاستفادة من العمالة المصرية في اليونان.

 

 

 


اليونان

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سامح شكرى

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الخارجية



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