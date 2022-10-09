جامعة بني سويف تنظم مسابقة لاختيار أفضل كلية صديقة للبيئة

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، قيام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بتنظيم مسابقة لاختيار أفضل كلية صديقة للبيئة على مستوي كليات ومعاهد الجامعة وذلك تماشيا مع فاعليات مبادرة " نحو جامعة خضراء "، ويبدأ التقييم الميداني لجميع الكليات والمعاهد من 9- 31 أكتوبر الجاري، على أن يتم إعلان الكلية الفائزة يوم الأحد 6 نوفمبر المقبل.

وأوضح رئيس الجامعة أن تلك المسابقة تواكب اهتمام الدولة والعالم ككل بالبيئة ومواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية واستضافة مصر لمؤتمر المناخ والذي سيعقد بمدينة شرم الشيخ يوم 6 -18 نوفمبر المقبل، فأصبح من الضروري توعية الطلاب بضرورة الحفاظ على البيئة وعدم الإضرار بها.

وأضاف الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن هناك أسس ومعايير الاشتراطات البيئية سوف يتم الأخذ بها لاختيار أفضل كلية ومنها، المساحات الخضراء داخل وخارج المبنى، وتجميل واجهه الكلية ومداخلها ومخارجها، ونظافة المبنى الداخلي والحمامات والاسطح، واللوحات الارشادية والاعلانية، والبيئة الداخلية لقاعات المحاضرات والدروس والمعامل من حيث النظافة والملائمة والتهوية والاضاءة، وأماكن تردد الطلاب وتقديم الخدمات وتنفيذ الأنشطة.