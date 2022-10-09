جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر: تنمية القطاع تحتل أولوية لتعزيز الأمن الغذائى

أسوان – عبد الله صلاح – عزوز الديب

افتتح الدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى، الندوة العلمية المرافقة للمهرجان الدولي السادس للتمور المصرية بأسوان صباح اليوم الثاني للمهرجان الأحد 09 اكتوبر 2022 بمشاركة 18 خبير وباحث أكاديمي متخصص بزراعة النخيل وإنتاج التمور من مختلف المؤسسات الحكومية والمراكز البحثية من عدد من الدول العربية، ضمن أربع جلسات علمية، غطت المحاور التالية الخبرات الإقليمية في زراعة النخيل وإنتاج التمور، والمعاملات والممارسات الزراعية والتصنيعية الجيدة، ومواصفات وتسويق وتصدير التمور، واستراتيجية تطوير قطاع التمور والفرص الاستثمارية.

وجاء في كلمة أمين عام الجائزة خلال افتتاح الندوة العلمية للمهرجان الدولي السادس للتمور المصرية بأسوان 2022 تأكيده على أهمية البحث العلمي في تطوير قطاع النخيل وإنتاج التمور مشيداً بالجهود العلمية التي بُذلت من كافة جهات الاختصاص لتطوير هذا القطاع على مستوى جمهورية مصر العربية بالتعاون مع الأمانة العامة للجائزة والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.

وتابع: لقد بات واضحاً للعيان، أن تنمية قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور يحتل أولوية خاصة على خارطة التنمية الزراعية الشاملة في عدد من الدول المنتجة للتمور وخصوصاً في جمهورية مصر العربية، لما يمثله هذا القطاع من أهمية اقتصادية متزايدة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.

وجاءت الجلسة العلمية الأولى بعنوان الخبرات الإقليمية في زراعة النخيل وإنتاج التمور، رئيس الجلسة الدكتور محمد الانصاري، شارك فيها على التوالي كل من المهندس عماد سعد من جائزة خليفة، قدم نبذة عن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، والمهندس انور حداد من جمعية التمور الأردنية، قدم موضوع حول أهم التدخلات الفنية التي تؤثر على جودة تمور المجهول، والدكتور باري آدم من وزارة الزراعة الموريتانية، قدم موضوع حول زراعة النخيل في موريتانيا: التحديات والآفاق، والدكتور حسام علي علي متولي من المجلس الدولي للتمور، قدم موضوع حول دور المجلس الدولي للتمور في تطوير قطاع النخيل والتمور، والدكتور عبد العزيز نيان المنسق الاقليمي لبرنامج ايكاردا لشبه الجزيرة العربية، قدم موضوع حول تحديات وآفاق قطاع النخيل والتمور في مصر، والأستاذة رشا جابر الجهني من المنظمة الاسلامية للأمن الغذائي، قدمت موضوع حول دور التمور في استدامة الامن الغذائي.

بينما دارت الجلسة العلمية الثانية بعنوان المعاملات والممارسات الزراعية والتصنيعية الجيدة، رئيس الجلسة الدكتور محمد عادل صبري، شارك فيها على التوالي كل من المهندس خالد صالح من جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية، قدم موضوع حول الممارسات الحديثة في مجال ري وتسميد أشجار نخيل البلح، والدكتور عز الدين جاد الله من المعمل المركزي للأبحاث وتطوير نخيل البلح، قدم موضوع حول تعظيم الاستفادة من التمور ومتبقيات نخيل البلح، والمهندس محمد صبري من مركز الإنتاج الأنظف - وزارة التجارة والصناعة، قدم موضوع حول ترشيد الموارد وكفاءة الاستخدام وتطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة في قطاع التمور.

وتناولت الجلسة العلمية الثالثة بعنوان مواصفات وتسويق وتصدير التمور، رئيس الجلسة الدكتور حسن الشقطي، شارك فيها على التوالي كل من الأستاذ محمود البسيوني من غرفة الصناعات الغذائية، قدم موضوع حول المواصفة المصرية للتمر المجهول، والدكتورة سمر الشعراني من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، قدمت موضوع حول موقف اعتماد وحدات التمر وفقا لمتطلبات الهيئة، والأستاذة داليا قابيل مدير عام شركة كونزبت، قدمت موضوع حول أهمية تصميم وشكل العبوة في التسويق، والمهندس خالد الهجان من المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، قدم موضوع حول ثقافة تصدير التمور المصرية، والمهندس تميم الضوي من المجلس التصديري للصناعات الغذائية، قدم موضوع حول الصادرات العالمية للتمور وأهم التوصيات لتنمية الصادرات.

فيما كانت الجلسة العلمية الرابعة بعنوان استراتيجية تطوير قطاع التمور والفرص الاستثمارية، رئيس الجلسة الدكتور شريف الشرباصي، شارك فيها كل من الدكتور حسن الشقطي، مستشار محافظ اسوان، قدم فيها موضوع حول فرص الاستثمار بقطاع النخيل بمحافظة أسوان، والدكتور أمجد القاضي، مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي بوزارة التجارة والصناعة، قدم موضوع حول عرض ملامح استراتيجية تطوير قطاع التمور بمصر، بالتعاون مع الدكتور محمد الانصاري خبير دولي في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.