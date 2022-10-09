اليوم السابع
Ads
الأحد، 09 أكتوبر 2022 04:21 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

تونس تترقب قانونا انتخابيا جديدا خلال ساعات

الأحد، 09 أكتوبر 2022 03:00 ص
تونس تترقب قانونا انتخابيا جديدا خلال ساعات البرلمان التونسى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تترقب تونس خلال الساعات القادمة نشر النص الجديد للقانون الانتخابي بالجريدة الرسمية، وهو القانون الذي على أساسه سيتم تنظيم الانتخابات البرلمانية المقبلة، بعد تعديلات توقع مراقبون أن تكون "ثورية".

ومن المنتظر أن تجرى الانتخابات التشريعية القادمة يوم 17 ديسمبر المقبل وفق نظام الاقتراع على الأفراد وعلى دورتين، يفصل بينها حوالي أسبوعين إذا لم يتحصل المترشح على الأغلبية المطلقة.

والجمعة، قرر الرئيس قيس سعيّد تعديل القانون الانتخابي لوضع حد لظاهرة شراء التزكيات من قبل الراغبين في الترشّح للانتخابات التشريعية القادمة.

وقال سعيد، لدى لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن “إذا كان التشريع الحالي لم يحقق أهدافه، فالواجب الوطني يقتضي تعديله للحد من هذه الظاهرة المشينة”.

 


تونس

الانتخابات فى تونس

الانتخابات البرلمانة فى تونس

اخبار تونس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة