تونس: الحرس البحرى يحبط 3 محاولات هجرة غير شرعية

وذكرت وكالة "تونس إفريقيا للأنباء" أن الوحدات التابعة لمنطقة الحرس البحري في بنزرت، ألقت القبض على العناصر الـ19 على متن مركبين في المنطقة البحرية الواقعة بين شاطئ "لوكا" ومنطقة "جالطة" البحرية.

كما تمكنت الوحدات الأمنية في أثناء قيامها بعمليات تمشيط للسواحل التونسية، من حجز مركب بمنطقة "زيلية" كان يقوم أصحابها بتجهيزها للقيام بعمليات هجرة غير شرعية نحو السواحل الإيطالية.