اليوم السابع
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توزيع البلح مجانًا فى ميادين العريش احتفالا بحصاد محصول النخيل

الأحد، 09 أكتوبر 2022 12:37 م
توزيع البلح مجانًا فى ميادين العريش احتفالا بحصاد محصول النخيل توزيع البلح مجانًا فى ميادين العريش
شمال سيناء - محمد حسين

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شهدت مدينة العريش بشمال سيناء، قيام فاعل خير توزيع البلح مجانًا فى الميادين ووسط مناطق سكنية.

ونشر أهالى مدينة العريش، صورًا تظهر تعليق أحد فاعلى الخير لقنوان بلح فى ميادين داخل العريش وإقبال على تناولها مجانًا، بعد أن قام بتعليقها وتركها لمن يريد أن يأكل منها دون أن يعلن اسمه وشخصيته فى مبادرة خيرية.

وقال سالم على، أحد الأهالى إنه فوجئ بقنو بلح معلق فى ميدان النصر وميدان الرفاعى ومناطق داخل مدينة العريش فى ظاهرة جديدة من نوعها هذه الأيام.

وأكد سعيد أمين من المهتمين بتراث العريش، أن هذه الظاهرة كان يقوم بها أهالى العريش فى الماضى بعد قطف ثمار البلح بتخصيص جزء منه وتوزيعه على البيوت مجانًا.

وأضاف أن موسم البلح فى شمال سيناء عموما ومدينة العريش من أهم مواسم الزراعة حيث ينشغل اصحاب مزارع النخيل بقطع قنوانه وتجفيف البلح او تصنيع العجوة منه.

وتشتهر محافظة شمال سيناء فى هذا الوقت من كل عام بموسم جنى البلح والذى يعد من المحاصيل الزراعية الرئيسية  على ساحل المحافظة فى مدينة العريش وبئر العبد والشيخ زويد.

توزيع البلح مجانًا فى ميادين العريش
توزيع البلح مجانًا فى ميادين العريش

 


شمال سيناء

موسم البلح

سيناء

العريش



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