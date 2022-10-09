تنمية المشروعات: 1116 عارضا و5 دول عربية تشارك في نسخة معرض تراثنا الحالية

كتب إبراهيم حسان

قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إنها سعيدة بافتتاح معرض تراثنا على مساحة 10 آلاف متر، و1116 عارضا من مصر إلى جانب عارضين من 5 دول عربية، مؤكدة أن المعرض به جناح خاص للمحافظات الحدودية، مثل الوادي الجديد وأسوان ومطروح وسيوة بمنتجات متميزة.

أضافت نيفين جامع، في مداخلة متلفزة لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن المعرض يقدم للعملاء كافة الخدمات سواء مالية أو لوجيستية، وتتمثل الخدمات المالية في إتاحة قروض للعارضين، مضيفه: "المعرض يستمر حتى يوم 15 أكتوبر، ويشارك فيه 32 قطاعا حرفيا بمنتجات متميزة".

وتابعت نيفين جامع: "استضفنا السنة الماضية الأردن والسودان، والسودان تشارك معنا للعام الثالث على التوالي، والدول العربية مرحبة بالمشاركة كثيرا بمعرض تراثنا، لذلك التواصل مع الدول الشقيقة يفتح المجال لتسويق المنتجات المصرية، كما نفتح مجال آخر لتسويق منتجات الدول العربية لدينا".

وأكملت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات: "يشارك معنا في معرض تراثنا بنك القاهرة بنجاح متميز بمنتجات صديقة للبيئة بالكامل والتي يتم تصنيعها عبر إعادة التدوير، كما لدينا جناح متميز لمبادرة حياة كريمة لمنتجات نفذها أهالي القرى التي تم تطويرها ضمن المبادرة الرئاسية".