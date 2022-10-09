تنفيذ 348 قرار إزالة للتعديات على أراضي أملاك الدولة بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية؛ أنه خلال المرحلة الثانية من من الموجة 20 تم تنفيذ 348 قرار لإزالة التعديات على أملاك الدولة من أراضي المباني والأراضي الزراعية .

وأكد المحافظ أن هناك تنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والأحياء والجهات المعنية، لاستكمال العمل في المرحلة الثالثة لإزالة التعديات باحياء المحافظة، مع التركيز على إزالة حالات التعدي في المهد والتعديات على المجاري المائية والأراضي الزراعية، وعدم التوقف أثناء الفترات التي تفصل بين كل مرحلة والتي تليها ضمن موجات الإزالة .

ومن جانبة أوضح المهندس ياسر الفولي، رئيس جهاز حماية أملاك الدولة، أنه خلال المرحلة الثانية من الموجة 20 تم التنسيق مع ( الموارد المائية والري- والاصلاح الزراعي- ومديرية الزراعة- والثرة السمكية- والاوقاف- والآثار- والوحدات المحلية) بصفتها جهات الولاية وتنفيذ حملات للازالة التعديات على أراضيها، حيث تم تنفيذ 288 قرار لإزالة التعديات على الأراضي التابعة للموارد المائية والري، و30 قرار لصالح الاصلاح الزراعي، بالإضافة الى 17 قرار لاسترداد أراضي تتبع مديرية الزراعة، كما تم تنفيذ قرار واحد لإسترداد أراضي تتبع الثروة السمكية، وقرارين لاسترداد أراضي تتبع الاوقاف، و8 قرارات لإزالة التعديات على أراضي تابعة للآثار، وقرارين لاسترداد أراضي تابعة للوحدات المحلية.