تعرف على جهود شرطة التموين خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة، لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط (1501) قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة.

ومن بين المضبوطات، تم ضبط (422) قضية بيع بأزيد من السعر، وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية، بمضبوطات (96٫790 طن "دقيق أبيض – مكرونة – سكر – أرز – زيت – ملح – خل - أعلاف" – 360 عبوة "مواد غذائية" – 15639 عبوة سجائر) ، وكذا (702) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (17 قضية دقيق مدعم "تصرف" – 123 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 144 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 55 قضية توقف عن الإنتاج – 363 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات (32٫600 طن دقيق بلدى مدعم – 715 رغيف).

وكذا ضبط (21) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (871 كيلو جرام "سكر – زيت تموينى مدعم" – 41400 لتر مواد بترولية – 123 إسطوانة بوتاجاز) بحجم مضبوطات بلغت (130٫261 طن – 15639 عبوة سجائر – 41400 لتر مواد بترولية – 715 رغيف بلدى مدعم – 123 اسطوانة بوتاجاز – 360 عبوة "مواد بترولية").. كان أبرزها الآتي

واسفرت الحملات عن ضبط (35 طن "زيت طعام – مكرونة – أرز أبيض - سكر حر – خل طعام") معبأة داخل عبوات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المعلن لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة .

كما تم ضبط (27,75 طن "دقيق بلدى مدعم") تم تجميعها للإتجار بها ببيعها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الأموال الدعم.. بحوزة (مالك مخبز بلدى) بمحافظة شمال سيناء.

وفيما تم ضبط (20,5 طن "دقيق أبيض") معبأ داخل شكائر بدون مستندات مجهول المصدر وعدم الإعلان عن أسعار الخبز بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن تابع لمخبز سياحى) بمحافظة الجيزة.

وضبط (15,4 طن "زيت طعام – مكرونة – أرز أبيض - سكر حر – خل طعام") معبأة داخل عبوات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزدي من السعر المعلن لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة .