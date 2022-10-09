وقال الرئيس الروسي اليوم الأحد، بحسب وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية "إن الأجهزة الاستخباراتية الأوكرانية هي من نفذ عملية تفجير جسر القرم.. أن العمل الإرهابي، الذي استهدف جسر القرم، كان يهدف إلى تدمير البنية التحتية للبلاد".

من جانبها، أعلنت لجنة التحقيقات الروسية أن أوكرانيا مسئولة عن تدبير العمل الإرهابي على جسر القرم.

وكان انفجار دوى أمس السبت على جسر القرم، حيث انفجرت شاحنة مفخخة واشتعلت النيران في 7 خزانات وقود بقطار يسير بجوار الجسر، ما أدى إلى انهيار قسمين من جسر القرم ولم تتضرر دعائمه.

وتمت استعادة حركة المرور على الجسر جزئيًا الليلة الماضية في الوضع العكسي للسيارات فقط، وجرى استئناف حركة السكك الحديدية، ولكن بات يتعين على الشاحنات والحافلات استخدام العبارات للتنقل.

وذكرت لجنة التحقيقات الروسية أن أحد سكان إقليم كراسنودار بجنوب روسيا هو من يمتلك الشاحنة المفخخة، التي انفجرت فوق الجسر، مشيرة إلى مقتل ثلاثة أشخاص في الانفجار.