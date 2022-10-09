بوتين: تفجير جسر القرم "عمل إرهابى" يستهدف بنية روسيا التحتية

وكالات

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تفجير جسر القرم عمل إرهابي يهدف إلى تدمير البنية التحتية الهامة للغاية لروسيا الاتحادية.

وأضاف بوتين أن المخابرات الأوكرانية هي المخطط والمنفذ لهذه العملية.

وكانت قد أعلنت السلطات الروسية اسئناف حركة المرور عبر جسر القرم في الاتجاهين، والذي كان قد تضرر من انفجار شاحنة، أمس السبت، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود في قطار كان يسير عبر الجسر، بينما تنتظر كييف وصول أكثر من ألف طن من المساعدات اللوجستية التي قدمتها فرنسا.