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بوتين: تفجير جسر القرم "عمل إرهابى" يستهدف بنية روسيا التحتية

الأحد، 09 أكتوبر 2022 07:50 م
بوتين: تفجير جسر القرم "عمل إرهابى" يستهدف بنية روسيا التحتية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
وكالات

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وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تفجير جسر القرم عمل إرهابي يهدف إلى تدمير البنية التحتية الهامة للغاية لروسيا الاتحادية.

وأضاف بوتين أن المخابرات الأوكرانية هي المخطط والمنفذ لهذه العملية.

وكانت قد أعلنت السلطات الروسية اسئناف حركة المرور عبر جسر القرم في الاتجاهين، والذي كان قد تضرر من انفجار شاحنة، أمس السبت، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود في قطار كان يسير عبر الجسر، بينما تنتظر كييف وصول أكثر من ألف طن من المساعدات اللوجستية التي قدمتها فرنسا.

وفيما يتعلق بجسر القرم، قال نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين - وفق قناة "روسيا اليوم" - إن حركة مرور السيارات على جسر القرم استؤنفت بالاتجاهين، موجها الشكر للعاملين في ترميم الجسر، موضحا أن الخبراء يواصلون فحص الجزء المتضرر.
 
 

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