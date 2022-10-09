بطريقة مختلفة.. شاب يحول حفل زفافه إلى احتفال بذكرى المولد بالدقهلية.. صور

تزامنا مع احتفال المسلمين حول العالم بذكرى المولد النبوى الشريف، أقبل أحد الشباب على تحويل حفل زفافه إلى احتفال بذكرى المولد النبوى الشريف، بحضور المشايخ وأهل قريته لتقديم التهنئة والاستمتاع بالابتهالات والأناشيد الدينية فى حب رسول الله علية السلام.

وشهدت قرية ميزانية ميت عاصم، إحدى قرى محافظة الدقهلية، الاحتفال بطريقة مختلفة بإقبال شاب بمشاركة والدة لتحويل احتفالات الزفاف بطريقة مختلفة، وهى الاحتفال بالمولد النبوى الشريف عن طريق إحياء المنشدين والقراء للحفل.

وحول الحاج محمد عبدالمجيد، احتفال زواج ابنه لحفل قرآنى، وإنشاد دينى فى حب رسول الله، بإحضار عدد من المشايخ والمنشدين فى الدقهلية لإحياء حفل زواج ابنه بطريقة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف.

وشهد الحفل حضور عدد من المشايخ والقراء والمنشدين لإحياء الليلة بتلاوة القرآن والإنشاد والابتهالات الدينية، والتى شهدت تفاعل من أهل القرية.

وقال الحاج محمد والد العريس، أنه إعتاد على الاحتفال بالمولد النبوى الشريف حيث يحرص على شراء حلوى المولد النبوى وتوزيعها على أهل القرية فى كل عام، وأنه لم يجد أفضل من ذكرى المولد النبوى للاحتفال بزواج نجلة منصور، وحضور عدد من المشايخ وأهل القرآن لإحياء الحفل الكريم، وأن هذا الاحتفال ليس الاول له لكنه أقام حفل زفاف ابنه الأكبر بنفس الطريقة قبل ذلك.

وقال الشاب منصور صاحب حفل الزفاف، لم أتردد لحظة عندما عرض على والدى إقامة حفل زفافى بهذه الطريقة وأن تكون ليلة وأمسية قرآنية، فى حب الله ورسوله علية السلام، وأن مداومته على إقامة الصلاوات الخمس فى مواعيدها دائما كانت سبب فى معرفة وحب المشايخ له ولوالدة.

وأكمل العريس من فضل المولى عليا هو تزامن المولد النبوى الشريف بالاحتفال بزفافى، وسعيد جدا بذلك وحضور أصدقائى وأهل قريتى، والدعاء لى بأن يتمم حفل زفافى بخير، وأن يرزقنى المولى بالذرية الصالحة، والعيشة الهنية أفضل بكثير من الإحتفال عن طريق الأغانى، والمهرجانات وما شابة ذلك، وأتمنى أن تستجيب المولى عز وجل لدعواتهم حتى أسعد فى الدنيا والآخرة باذن الله.

ووجه الشاب منصور، رسالته للشباب بأنه سعيد جدا بأن تكون احتفالات زواجه هى احتفال بالمولد النبوى الشريف، وعلى الجميع الافتخار والتباهى بذلك والعودة مرة أخرى للقرب من الله ورسوله والمحافظة على الصلاة حتى نسعد فى الدنيا والآخرة.



الشاب صاحب الحفل رفقة والده



الشاب صاحب حفل الزفاف أثناء إستقبال اهل قريته



الشاب صاحب حفل الزفاف والإحتفال بالمولد النبوي الشريف



المشايخ أثناء الإحتفال



اهل القرية والمشاركة في حفل الزفاف والإحتفال بالمولد النبوي الشريف



تفاعل أهل القرية مع الابتهالات والأناشيد في حب رسول الله



جانب من الإحتفالات



جانب من حفل زفاف والاحتفال بالمولد النبوي الشريف



حضور المشايخ والقراء للإحتفال بالمولد النبوي داخل حفل الزفاف



حضور أهل القرية رفقه المشايخ



صور الشاب صاحب الحفل رفقة المشايخ والمبتهلين