اليوم السابع
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بطريرك السريان الكاثوليك يترأس حفل تدشين مدرسة القديس ميخائيل بالظاهر

الأحد، 09 أكتوبر 2022 03:48 م
بطريرك السريان الكاثوليك يترأس حفل تدشين مدرسة القديس ميخائيل بالظاهر السريان الكاثوليك
كتب ـ محمد الأحمدى

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ذكرت بطريركية السريان الكاثوليك، أن البطريرك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكى، ترأس حفل تدشين مدرسة القديس ميخائيل بالظاهر بعد تجديدها، وترميمها.

وشارك فى حفل التدشين المطران مار إفرام إيلى وردة، مطران إيبارشية القاهرة، والنائب البطريركى على السودان للسريان الكاثوليك، وعدد من مطارنة كنيسة السريان الكاثوليك، والآباء الكهنة بإيبارشية القاهرة، والسيد صبرى سمعان، مدير المدرسة، بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس، والعاملين بالمدرسة.

وأثنى البطريرك على ما شهدته المدرسة من تطوُّر، حيث ارتقت بمستواها التعليمى إلى مستوى المدارس النموذجية المشهودة بالمنطقة.

وتضمن الاحتفال كلمات المختلفة مثل: كلمة السيد صبرى سمعان، وكلمة السيد فادى حلوجى، مدير المشروعات والأوقاف بالمطرانية، وكلمة المطران مار إفرام يعقوب سمعان، النائب البطريركى فى القدس والأراضى المقدسة والأردن، والذى قام بمهمّة المدبّر البطريركى لإيبارشيّة القاهرة، والنيابة البطريركية بالسودان، وكلمة المطران مار إفرام إيلى وردة.

وشمل الاحتفال أيضًا كلمة أبوية من غبطة البطريرك للحاضرين، بالإضافة إلى باقة من الترانيم الروحية، والأغاني التراثية المصرية، عزفَتْها مجموعة من طلاب المدرسة.


الكنيسه الكاثوليكيه

السريان الكاثوليك

مدرسه القديس ميخائيل

المطران مار إفرام إيلى ورده



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