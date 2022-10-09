اليوم السابع
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بحوزته نقود مزيفة.. حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بترويج عملات "مضروبة" بالهرم

الأحد، 09 أكتوبر 2022 10:36 ص
بحوزته نقود مزيفة.. حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بترويج عملات "مضروبة" بالهرم حبس - أرشيفية
أحمد إسماعيل

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قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بترويج  نقود مزيفة بمنطقة الهرم، وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد حيازة عاطل لنقود مزيفة بمنطقة الهرم.

بإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط بحوزته مبلغ مالي فئة الدولار مزيف، وبمواجهته اعترف بحيازته النقود للنصب على المواطنين، الراغبين في استبدال العملة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 

 

 


عملات مزيفة

امن الجيزة

جرائم التزوير

النيابة العامة



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