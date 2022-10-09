باكستان: مقتل 9 أفراد من أسرة واحدة إثر انهيار سقف منزلهم

أ.ش.أ

أكدت الشرطة الباكستانية، مقتل 9 أفراد من أسرة واحدة إثر انهيار سقف منزلهم المبني من الطين والخشب والكائن في شمال البلاد في وقت مبكر من اليوم الأحد.

ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، عن ضابط الشرطة إمتياز خان قوله - إن الحادث وقع في بلدة "تشيلاس" في منطقة "جيلجيت بالتستان"، مشيرا إلى أن الضحايا هم أم و8 أبناء تتراوح أعمارهم من عامين إلى 12 عاما.

ولفتت الشبكة، إلى أن مثل هذه الحوادث تعد شائعة في باكستان، نظرا للافتقار إلى تطبيق معايير السلامة، كما أن الكثيرين يعيشون في مباني سيئة التشييد بسبب نقص الموارد المالية.