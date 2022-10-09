انطلاق مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى الفيوم.. صور

الفيوم - رباب الجالي

بدأت منذ قليل فعاليات مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والذي يتضمن الإعلان عن المشروعات الخضراء الفائزة من محافظات الفيوم والمنيا وبني سويف طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وياتي المؤتمر استعدادًا لاستضافة مصر مؤتمر تغير المناخ COP 27 وذلك بحضور الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وممثلي وزارتى التنمية المحلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

وبدأ المؤتمر الذي يعقد علي ضفاف بحيرة قارون بكلمات المحافظين الثلاث الذين اكدوا علي أهمية المؤتمر الذي يأتي قبل الحدث العالمي بإستضافة مصر لمؤتمر المناخ وانه سيسهم في تحول مصر نحو الاستثمار الأخضر ورحب الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم الذي بمحافظتي المنيا وبني سويف والحضور معربا عن سعادته لمناقشة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وهي المبادرة التي أطلقها مجلس الوزراء، وقدم الشكر للجنة التي شكلها لاختيار المشروعات وكذلك لوزارة التخطيط.

وأكد المحافظون الثلاث انه تم عقد العديد من اللقاءات وورش العمل وتم التعاون مع الجامعات لعرض المشكلات ووضع حلول علمية لها.