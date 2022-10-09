اليوم السابع
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الهلال الأحمر المصرى يوفر لقاح كورونا لأهالى الشيخ زويد والعريش بشمال سيناء

الأحد، 09 أكتوبر 2022 01:09 م
الهلال الأحمر المصرى يوفر لقاح كورونا لأهالى الشيخ زويد والعريش بشمال سيناء فريق الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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واصلت فرق الهلال الأحمر المصرى الطبية توفير لقاح كورونا واعطاء التطعيمات اللازمة للأهالى بمناطق وقرى الشيخ زويد والعريش بشمال سيناء.

وقال الدكتور مصطفى المالح، رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري فرع شمال سيناء، إنه بناء علي بروتوكول التعاون بين جمعية الهلال الاحمر المصري و وزارة الصحة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، توجهت الفرق المتنقلة لتلقي لقاح فيروس كورونا في مناطق مختلفة في مدينة العريش ومدينة الشيخ زويد.

وأضاف، أن الفريق مستمر في تغطية كل المناطق بمحافظة شمال سيناء لإعطاء اللقاح للمواطنين، ويوجد نقطة تلقي لقاح ثابتة بمقر جمعية الهلال الأحمر المصري فرع شمال سيناء، وتعمل الفرق علي اعطاء الجرعة الاولي والثانية والتنشيطية بالاضافة للتوعية باهمية تلقي اللقاح وإجراءات التباعد الاجتماعي.

وتابع، أنه تتواصل جهود جمعية الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تقديم المساعدات الإنسانية لمحافظة شمال سيناء، وقام فريق تحسين سبل المعيشه "المشاريع الاقتصادية"(MEI بالتوجه  لمتابعة الأسر في مناطق عديدة بالشيخ زويد على مدار الأسبوع الماضي، ويتواصل خلال الاسبوع المقبل ويستمر فريق التقييم بعمله في المناطق التي تم تقديم لها من قبل.

وأشار إلى أنه سبق ووفقا لحملة عودة المدارس التي أطلقتها وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج ومحافظ شمال سيناء استكمال توزيع شنط المدارس داخل المدارس في مدينة العريش لإدخال السعادة علي الأطفال للعودة إلى العام الدراسي وتحتوي الشنطة علي محتويات الدراسة التي يحتاج إليها الطالب، وتم توزيع أكثر من 2000 شنطة مدرسية في 43 مدرسة مختلفة.

 


شمال سيناء

العريش

الشيخ زويد

الهلال الأحمر



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