المشدد 10 سنوات لعاملين بتهمة الاتجار فى الحشيش بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "ه.ي" 35 سنة عامل و"أ.ب" 33 سنة عامل، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى للاتجار فى المخدرات بدائرة مركز أخميم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة، وأحمد أبو القاسم محمد بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022، بدائرة مركز أخميم، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز أخميم ، مفادها قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابى للاتجار فى الحشيش ، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما 18 قطعة حشيش كانت معدة للبيع، كما تم ضبط سلاح أبيض بحوزتهما ،وبمواجهة المتهمين اعترفا بالواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.