المسئول الأممي لاتفاقية المناخ: تغير المناخ يؤثر على حياة الناس في كل العالم

كتبت : هند المغربي

أكد سيمون ستيل، الأمين التنفيذى لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC ) أن التغير المناخى لا يحترم الحدود ويؤثر على حياة الناس على مستوى العالم، جاء ذلك خلال حواره مع أخبار الأمم المتحدة. وأشار ستيل، إلى أن العالم بحاجة إلى "نهج يتسم بالمسؤولية الجماعية ليس فقط من منظور أخلاقي، أو من منظور بيئي، ولكنه أيضا من الناحية التجارية. وأوضح الأمين التنفيذى لاتفاقيه المناخ: "يمكن اتخاذ تدابير. لكن هذه الإجراءات لم تتخذها الجزر الصغيرة، والتى تعد الأكثر عرضة للخطر والتى تعانى من أسوأ عواقب تغير المناخ على الرغم من أنها لا تتسبب فيه". وأكد ستيل على أن الإجراءات تبقى ضمن مجموعة العشرين المسؤولة عن 80 فى المائة من الانبعاثات العالمية والتى تملك أيضا الوسائل لحل المشكلة، حيث إنها تحظى بنسبة 85 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى العالمي.

وقال المسؤول الأممي فيما يتعلق بالتخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه، قال: "إن الحاجة إلى التكيف مع هذه البيئة المتغيرة تمثل الأولوية الأولى، وخاصة لتلك البلدان المعرضة لتغير المناخ".

وتابع ستيل: نركز علي كيفية تقليل الأضرار ووضع الآليات المناسبة حتى نتمكن من إعادة البناء بشكل أفضل، والتعافي بشكل أسرع و التقليل من الخسائر في الأرواح إلى الحد الأدنى، والتقليل من الخسائر في الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية".

وقال الأمين التنفيذي "إن قضية الخسائر والأضرار حقيقية للغاية. وكلما قل ما نفعله في التخفيف من آثار أسباب تغير المناخ، سننفق المزيد من الأموال على التكيف.

وقال المسؤول الأممي إن الحكومات لا تحتاج فقط إلى معالجة تأثيرات المناخ، ولكن يتعين عليها أيضا تثقيف شعوبها. وأضاف:"عليكم أن تزودوها بالرعاية الصحية الكافية، والخدمات الاجتماعية، وعليكم أن تحافظوا على بنيتكم التحتية، وعليكم أن تديروا وتطوروا بلادا بموارد محدودة للغاية. لذا كونوا على دراية عميقة بالتحديات التي تواجهها البلدان النامية عندما يتعلق الأمر بالأنشطة اليومية للحكومة. ولكن هذا أيضا أضاف عبئا وعائقا أمام التعامل مع تغير المناخ".

ووفق مركز إعلام الأمم المتحدة انه سيعقد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) في مدينة شرم الشيخ المصرية، في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل حيث عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش سيمون ستيل من جرينادا أمينا تنفيذيا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) في 15 أغسطس الماضي.